В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году

По данным ассоциации, российские туристы в первом полугодии чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Таиланд

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чаще всего среди стран дальнего зарубежья россияне посещали в первой половине 2023 года Турцию, ОАЭ и Таиланд. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные официальной иностранной статистики.

"Первое место - Турция. В первом полугодии 2022 года турпоток в эту страну составил 2,6 млн визитов граждан России. Это всего на 3,5% меньше доковидных объемов. Второе место - ОАЭ. Осторожная прогнозная цифра по всем эмиратам за шесть месяцев 2023 года - более 800 тыс. визитов россиян. Третье место - Таиланд. За первые шесть месяцев 2023 года страна приняла на прямых и стыковочных рейсах 791,6 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, российский турпоток в Таиланд вырос почти десятикратно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но это эффект низкой базы. В течение нескольких месяцев 2022 года россияне не могли отправиться в эту страну прямыми рейсами.

Четвертое место по посещаемости занял Египет. По данным Минтуризма Египта, за первые полгода российский турпоток составил 750 тыс. визитов. На пятом месте - Шри-Ланка и Мальдивы (110,3 тыс. и 109,4 тыс. посещений соответственно).

Кроме того, российские туристы в первом полугодии посещали Индонезию (по прогнозам, свыше 80 тыс. визитов из РФ), Кубу (67,6 тыс.), Вьетнам (62 тыс.), Малайзию (около 55 тыс.), Сейшелы (30,6 тыс.) и Кипр (свыше 29 тыс.) По прогнозу АТОР, в топ-10 наверняка окажется и Китай, но данные по турпотоку в КНР за первое полугодие появятся позже.