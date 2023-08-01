Чистая прибыль "Юнипро" за I полугодие составила 15,5 млрд рублей

Выручка компании увеличилась на 13,5%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания "Юнипро" по итогам первого полугодия 2023 года получила 15,5 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 1,9 млрд рублей убытка за аналогичный период 2022 года, следует из материалов компании.

Выручка "Юнипро" увеличилась на 13,5%, до 58,3 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 9,4%, до 23,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 19,6 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд рублей годом ранее.

В пресс-релизе компании уточняется, что основными драйверами роста финансовых показателей в отчетном периоде стали увеличение объема генерации электроэнергии станциями "Юнипро" по сравнению с 2022 годом на 4,4%, рост цен рынка на сутки вперед и конкурентного отбора мощности, а также получение с июня 2022 года платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2 и рост платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

Кроме того, позитивная динамика обусловлена высоким уровнем платежной дисциплины прежних неплательщиков Северо-Кавказского федерального округа.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 048 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит концерну Uniper SE.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому эти 83,73% акций "Юнипро", а также 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.