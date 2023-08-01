1 августа, 10:23,
обновлено 1 августа, 10:55

Акции "Юнипро" на Мосбирже росли почти на 4,5%

Котировки пошли вверх после публикации компанией отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акции компании "Юнипро" на Московской бирже росли почти на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх после публикации компанией отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года.

К 13:19 мск акции компании росли на 4,45%, до 2,23 рубля. По данным на 13:40 мск, бумаги компании замедлили рост и торговались на уровне 2,2 рублей (+3,9%).

Генерирующая компания "Юнипро" по итогам I полугодия 2023 года получила 15,5 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 1,9 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.

Выручка "Юнипро" возросла на 13,5%, до 58,3 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 9,4%, до 23,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 19,6 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд рублей годом ранее. 

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