1 августа, 10:26,
обновлено 1 августа, 10:46
Попытка госпереворота в Нигере

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янс сообщил, что у ЕС есть значительные запасы

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно.

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Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает. У нас есть значительные запасы, и предложений на мировом рынке также достаточно", - сообщил он, отвечая на вопрос о рисках ухудшения снабжения Европы ураном после отказа Нигера поставлять его Франции. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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