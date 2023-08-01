Акции ДВМП на Мосбирже росли более чем на 12%

По данным на 11:48 мск, их стоимость достигала 99 рублей за бумагу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акции ДВМП (Дальневосточное морское пароходство, головная компания группы Fesco) на Московской бирже росли более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:48 мск, акции ДВМП дорожали на 12,37%, до 99 рублей за акцию. К 13:45 мск акции замедлили рост, торговались на уровне 96,66 рубля (+9,72%) за акцию.

Fesco совместно с РЖД увеличат на 40% пропускную способность для контейнерных поездов Владивостокского морского торгового порта (входит в Fesco). Планируется построить второй выход на станцию Владивосток и реконструировать пути приемоотправочного парка.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.