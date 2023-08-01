1 августа, 11:13

В 2022 году 2,4% граждан ЕС не имели средств для оплаты интернет-подключения

Согласно исследованию Eurostat, наибольший процент не имеющих возможности подключиться к интернету был в Румынии (около 9%), Болгарии (8%) и Венгрии (4,5%)

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. 2,4% жителей Евросоюза в 2022 году не могли позволить себе подключиться к интернету. Об этом сообщается на сайте европейского статистического агентства Eurostat.

Среди граждан, живущих за чертой бедности, лишенных доступа к интернету было больше - 7,6%.

Статистическое агентство отметило, что наибольший процент не имеющих возможности подключиться к интернету был в Румынии (около 9%), за которой следуют Болгария (8%) и Венгрия (4,5%). Меньше всего людей, живущих без интернета, оказалось в Люксембурге и Финляндии (менее 0,5%).

Ранее сообщалось, что доля домохозяйств ЕС, имеющих доступ к интернету, в 2022 году выросла до 93% по сравнению с 72% в 2011 году. В феврале еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду, что к 2030 году все жители ЕС будут подключены к интернету. 

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