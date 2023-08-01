Оверчук поручил проработать организацию деловых миссий в Африку

Планируется, что участие в их работе примут представители бизнеса и государства, работающие в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности и других направлениях, уточнил пресс-секретарь зампреда правительства Андрей Матвеев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации деловых миссий в страны Африки. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Андрей Матвеев.

"По итогам саммита Россия - Африка заместитель председателя правительства Алексей Оверчук дал поручение профильным ведомствам и структурам проработать вопрос организации деловых миссий в государства Африки", - сказал он.

"Планируется, что участие в их работе примут представители государства и бизнеса нашей страны и стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС), работающие в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, цифровизации и других ключевых направлениях сотрудничества со странами Африканского континента", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее Оверчук в интервью ТАСС на полях саммита отметил хорошие перспективы установления прямых контактов между представителями делового сообщества стран ЕАЭС и Африканского континента. Он сообщил о планах организовать серьезную миссию бизнесменов Евразийского экономического союза в Африку.