Raiffeisen практически вдвое сократил кредитный бизнес в РФ по сравнению с 2022 годом

Директор банка по управлению рисками Ханнес Мезенбахер сообщил, что также сократилось количество SWIFT-транзакций в евро

ВЕНА, 1 августа. /ТАСС/. Доля кредитов клиентам в активах российской "дочки" банка Raiffeisen Bank International (RBI) сократилась с €13,7 млрд в 2022 году до €7,1 млрд в первой половине 2023 года. Об этом сообщил директор банка по управлению рисками Ханнес Мезенбахер.

"Здесь мы сократили практически на 50%", - сказал он Австрийскому агентству печати. По словам представителя банка, также сократилось количество SWIFT-транзакций в евро по сравнению с уровнем до февраля 2022 года.

Как следует из последнего отчета банковской группы, RBI продолжает прорабатывать продажу российского бизнеса.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте 2023 года министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях санкций Запада. Он отмечал, что многие западные государства и компании пользуются услугами Raiffeisen для финансирования деятельности в России.