Объем продаж бензина на СПбМТСБ в июле вырос на 8% по сравнению с июнем

Он составил 798,3 тыс. т

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем реализации бензина через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) увеличился в июле по сравнению с июнем на 8% и составил 798,3 тыс. т. Это следует из данных торговой площадки.

В годовом выражении показатель снизился на 13% - в июле 2022 года объем продаж бензина через биржу составил 917,3 тыс. т.

Продажи бензина Аи-92 выросли в июле на 10,8%, до 463,99 тыс. т по сравнению с июнем, бензина Аи-95 - на 4,5%, до 328,07 тыс. т.

Объем реализации дизельного топлива уменьшился на 1,4%, до 1,03 млн т, сжиженных углеводородных газов - на 17,8%, до 180,89 тыс. т. При этом продажи топочного мазута через биржу увеличились к июню на 48,5%, до 150,775 тыс. т, авиакеросина - на 0,6%, до 163,38 тыс. т.

С середины мая 2023 года цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на СПбМТСБ демонстрировали рост до рекордных значений. Правительство РФ на этом фоне обсуждает меры стабилизации цен на топливо на оптовом рынке. Вице-премьер РФ Александр Новак и Минэнерго также призывали компании увеличить объемы реализации бензина через биржу.

Минэнерго и ФАС разработали документ об увеличении минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п. Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что приказ об увеличении норматива уже находится на регистрации в Минюсте, мера начнет работать с сентября.