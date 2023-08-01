В Ленобласти вокруг будущих комплексов по переработке отходов намерены создать зоны отдыха

Совместный с Петербургом проект представят осенью, сообщил губернатор области Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Рекреационные зоны, парки и, возможно, зоны отдыха с рыбной ловлей планируют разместить возле будущих комплексов по переработке отходов (КПО), которые будут построены в Ленинградской области в рамках мусорной реформы. Совместный с Петербургом проект представят осенью, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на пресс-конференции.

"Мы приняли решение вокруг каждого [мусороперерабатывающего] завода создать рекреационную зону. Это будет зона озеленения, зона паркового замещения и даже, возможно, зона отдыха с рыбной ловлей. Мы хотим создать рекреационную зону, которая показывала бы безвредность того, что будет по переработке, и отсутствие запахов в этой санитарной зоне. В том числе будем создавать велосипедные, прогулочные дорожки и так далее. Коллеги [из Петербурга] сказали, что город готов на это пойти. В сентябре-октябре мы первые эскизные проекты представим", - сказал губернатор Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в рамках единой концепции Санкт-Петербурга и Ленинградской области по обращению с ТКО в двух регионах должно заработать пять комплексов по переработке отходов. Три из них планируется построить в Ленобласти: "Дубровка", "Островский", "Брандовка". Еще два завода разместят в Петербурге: "Новоселки" и "Волхонка".

Первая очередь КПО "Волхонка" была запущена в конце 2022 года. После запуска второй очереди завода и выхода на полную мощность КПО "Волхонка" сможет забрать на себя значимую часть потоков твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты размещения на территории Ленобласти. Строительство "Островского" началось в июле 2023 года. Запустить КПО "Островский" планируется в конце 2024 года.

Реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами запустили в Петербурге 1 января 2022 года, тогда стало известно о строительстве пяти новых мусороперерабатывающих комплексов.