В ЕК заявили, что у ЕС еще нет ответа на ограничение КНР экспорта галлия и германия

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер отметила, что в Брюсселе пока проводят "углубленный анализ"

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не выработала ответные шаги на введенные КНР с 1 августа меры экспортного контроля поставок галлия и германия, в Брюсселе проводят "углубленный анализ". Об этом сообщила журналистам представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

"Китай принял решение о введении экспортного контроля на галлий и германий, которые имеют критическое значение для зеленого и цифрового перехода. Эти решения вступили в силу сегодня. Мы начали углубленный анализ потенциальных последствий того, как это скажется на нас, - заявила она. - Пока продолжается этот анализ, рано делать любые выводы".