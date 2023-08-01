1 августа, 11:42

В ЕК заявили, что у ЕС еще нет ответа на ограничение КНР экспорта галлия и германия

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер отметила, что в Брюсселе пока проводят "углубленный анализ"

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не выработала ответные шаги на введенные КНР с 1 августа меры экспортного контроля поставок галлия и германия, в Брюсселе проводят "углубленный анализ". Об этом сообщила журналистам представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

"Китай принял решение о введении экспортного контроля на галлий и германий, которые имеют критическое значение для зеленого и цифрового перехода. Эти решения вступили в силу сегодня. Мы начали углубленный анализ потенциальных последствий того, как это скажется на нас, - заявила она. - Пока продолжается этот анализ, рано делать любые выводы". 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация