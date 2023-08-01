Кобзев заявил, что развитие круизного туризма решит проблему с состоянием причалов Байкала

В Иркутской области в акватории озера находятся 32 причала, уточнил губернатор

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Состояние большинства причалов на Байкале не позволяет принимать большие суда. Поручение президента Владимира Путина о развитии круизного туризма позволит найти способы решения проблемы, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мнение которого приводит пресс-служба правительства региона.

Президент РФ накануне поручил проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года, которая должна предусматривать совершенствование речных портов и причалов на Байкале, обеспечение соблюдения экологических требований. Правительству страны необходимо представить доклад главе государства до 15 октября.

"В Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала. Значительная часть из них не могут принимать большие суда. Центральный причал в популярном туристическом месте - поселке Листвянка - запрещен к эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Причал "Рогатка", с которого осуществляются рейсы паромной переправы в порт "Байкал", находится в неудовлетворительном техническом состоянии", - говорится в сообщении.

По словам Кобзева, которые приводит пресс-служба, турпоток в Иркутскую область достиг 1,7 млн человек в год. Летом все пассажирские суда на Байкале практически полностью загружены, что говорит о востребованности круизного туризма. "На Байкале множество интересных маршрутов. При этом причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего. Мы надеемся, что поручение президента Владимира Путина позволит найти способы решения проблемы. Со своей стороны я дал поручение правительству Иркутской области подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале", - процитировали Кобзева в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что для Байкала в настоящее время строятся пассажирские катамараны, которые смогут перевозить в общей сложности 148 туристов. Этим судам будет необходима современная причальная инфраструктура.

Навигация на Байкале длится 163 дня. Водный транспорт перевозит в год около 500 тыс. пассажиров. Лицензии на перевозку пассажиров имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.