Цена бензина Аи-92 на бирже по итогам дня выросла почти на 2%

Стоимость увеличилась до 61,943 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России растет второй день подряд. По итогам торгов во вторник его цена увеличилась почти на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,85%, до 61,943 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,41%, до 67,173 тыс. рублей за тонну. На прошлой неделе стоимость этих видов топлива снижалась четыре дня подряд после заявлений вице-премьера РФ Александр Новака, Минэнерго и ФАС о ситуации на топливном рынке, однако на этой неделе цены вновь начали расти.

Дизельное топливо подорожало на 2%, до 57,785 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей - на 4,37%, до 67,434 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута подросла на 1,2%, до 30,075 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 1,88%, до 20,336 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 0,6%, до 15,435 тыс. рублей за тонну.

Новак на прошлой неделе по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на внутреннем рынке.

До этого Минэнерго России сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Министерство рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества. А ФАС заявила, что направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п. - до 13% и до 9,5% соответственно.