В Подмосковье начался прием заявок на гранты и субсидии для социальных предпринимателей

Средства можно вложить в аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Прием заявок на получение гранта для социальных и молодых предпринимателей и субсидий для соцпредприятий начался с 1 августа в Московской области и продлится до конца месяца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Подмосковье поощряет социально ориентированные предприятия и старается постоянно расширять меры их поддержки. Так, с 1 августа стартовали конкурсы на получение субсидий и грантов. Полученные средства можно будет вложить в развитие бизнеса. Например, в 2021-2022 годах соцпредприниматели получили 536 таких грантов на общую сумму 256 млн рублей и 222 субсидии на общую сумму 326,7 млн рублей. В этом году подать заявку на получение поддержки соцпредприниматели могут до 31 августа", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Она отметила, что регион является лидером по количеству социальных предпринимателей: за этот год такой статус получили 940 компаний, из них 275 - впервые. Гранты социальным предприятиям предоставляются в размере до 75% от запланированных затрат, но не более 500 тыс. рублей. Средства можно вложить в аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое.

Субсидии социальным предпринимателям предоставляются в размере до 85% от запланированных затрат, но до 2 млн рублей, либо до 3 млн рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с созданием и развитием в детских центрах групп для детей до трех лет. Средства можно вложить в выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, капремонт, сырье, расходные материалы, оборудование и мебель.

Подать заявки можно через инвестиционный портал Московской области. Кроме того, социальные предприниматели могут воспользоваться консультациями, услугами и сервисами центра "Мой бизнес".