Garuda Indonesia испытывает работу авиадвигателей на топливе с пальмовым маслом

Переход к стадии летных испытаний запланировали на конец августа

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Главный авиаперевозчик Индонезии Garuda Indonesia приступил к тестированию работы авиационных двигателей CFM56-7B на реактивном топливе, смешанном с пальмовым маслом, в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Это [тестирование пальмового топлива] наш первый шаг к поддержанию зеленой и устойчивой экономики. Он позволит нам стать первой коммерческой авиакомпанией в Индонезии, которая проводит испытания возобновляемых источников энергии", - приводит агентство слова главы компании Ирфана Сетиапутры. Он пояснил, что на прошлой неделе специалисты компании приступили к проверке принципиальной возможности работы двигателей самолетов Boeing B737-800 NG из авиапарка Garuda на экотопливе, которое имеет в своем составе 2,4% пальмового масла. Переход к стадии летных испытаний запланирован на конец августа.

Reuters уточняет, что в 2021 году самолет государственной авиакомпании Dirgantara Indonesia уже совершил перелет из города Бандунг в Джакарту, используя подобную смесь в качестве реактивного топлива. Будучи крупнейшим в мире производителем пальмового масла, Индонезия стремится расширить использование растительных масел в качестве горючего, чтобы сократить импорт дорогих ископаемых видов топлива. В этом году в стране повысили допустимую концентрацию пальмового масла в биодизеле с 30 до 35%.