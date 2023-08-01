Эксперт считает, что ИИ обеспечит годовой рост рынка дронов в России в четыре-восемь раз

По мнению спецпредставителя президента Дмитрия Пескова, цель, к которой сегодня стремится РФ, может превзойти обсуждаемую экспертным сообществом цифру в 100 млн машин, одновременно находящихся в воздухе

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Переход к беспилотникам, оснащенным технологиями искусственного интеллекта (ИИ), обеспечит ежегодный рост в четыре-восемь раз этого рынка в России, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" в Новосибирске.

"Мы находимся в начале экспоненциального роста [рынка беспилотников в России]. Залогом экспоненциального роста является переход к дронам с ИИ. <…> Тогда отрасль будет даже не удваиваться, а увеличиваться в четыре, в восемь раз каждый год", - сказал Песков.

Он отметил, что цель, к которой сегодня стремится Россия, может превзойти обсуждаемую экспертным сообществом цифру в 100 млн машин, одновременно находящихся в воздухе.

"Эта цифра на самом деле - не очень амбициозная. В России сегодня 54 млн зарегистрированных автомобилей. Это - не считая спортивных [машин], электросамокатов, микромобильности, военных машин. При этом они все умещаются в одном измерении. Мы целимся в <…> [в создание в небе пространства для дронов], высота которого - 500 км. Представьте себе, сколько машин будет помещаться по мере роста задач логистики и ИИ в этом месте", - добавил спецпредставитель президента РФ.