Стоимость акции "Лукойла" превысила 6 тыс. рублей впервые с 22 февраля 2022 года

К 14:40 мск стоимость обыкновенных акций компании снизилась до 5 984 рублей за бумагу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Лукойла" в ходе торгов на Мосбирже росли на 1,65%, достигая отметки в 6 036 рублей за бумагу впервые с 22 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов на 14:20 мск.

К 14:40 мск стоимость обыкновенных акций компании немного замедлила рост - до 5 984 рублей за бумагу (+0,77%).

В лидерах роста среди "голубых фишек" также акции "Сургутнефтегаза", которые прибавляют 3,41%, до 30,8 рублей за бумагу. Бумаги "Норникеля" растут на 2,01%, до 17 048 рублей, акции Сбербанка - на 1,21%, до 270,64 рублей за бумагу.

По данным на 14:40 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,8%, до 3 098,2 пункта, а долларовый индекс РТС находился на отметке 1 062,96 пункта (+0,52%).