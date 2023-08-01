В Волгоградской области оценили в 17 трлн рублей нанесенный нацистами ущерб в годы войны

Речь идет о материальном ущербе, причиненного Сталинградской области, отметил прокурор региона Денис Костенко

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

1 августа Волгоградский областной суд начал процесс по делу о признании геноцидом действий нацистов под Сталинградом. "Размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей", - сказал прокурор Волгоградской области Денис Костенко на заседании суда.

Ранее в музее-заповеднике "Сталинградская битва" сообщали ТАСС, что нацисты нанесли гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области ущерб почти на 358 млн рублей. Также данные были в сводной справке об ущербе, которая была составлена специальной Сталинградской областной комиссией.

"Проведенная по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина большая работа в архивах, на местах преступлений, а также встречи с непосредственными участниками, свидетелями тех страшных событий, их воспоминания подтверждают имеющиеся и выявляют новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. <...> В числе таких фактов грабежи, насилие, убийства, преследования по расовым мотивам, принудительный рабский труд, избиения и пытки, бессмысленные разрушения гражданских объектов", - заявил на заседании суда губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.