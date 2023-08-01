В России заявили, что дроны не должны делить одни и те же коридоры с самолетами

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков отметил наличие дискуссий о возможности развития беспилотников, которые бы могли летать вместе с самолетами

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотники и самолеты не должны перемещаться по одним и тем же воздушным коридорам, однако пространство вне выделенных для тяжелых машин полос подходит для использования дронов. Об этом во вторник на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

Он отметил, что в течение последнего года в стране ведутся оживленные дискуссии с участием в том числе лидеров авиационной отрасли, можно ли делать ставку на развитие дронов, которые бы могли летать вместе с самолетами.

"На десятилетнем горизонте мы бы говорили, что нет. <…> Там, где летают большие самолеты, наши с вами дроны летать не должны. Есть коридоры, летают они там - пусть летают, они там главные. Но все, что за пределами коридоров, тоже [должно] "принадлежать" нам, [БПЛА]", - сказал Песков.

Спецпредставитель президента также отметил, что в стране пока "практически нет готовых машин", которые бы могли летать еще выше, на уровне тропосферы. Однако это направление должно стать частью развития отрасли, как и системы управления дронами из космоса.

"На уровне тропосферы мы можем решать две задачи: обеспечивать связь и создавать специальные типы аппаратов, которые могут находиться в небе месяцами", - уточнил он.

Заблуждение о беспилотниках

Песков назвал "главным когнитивным заблуждением" общества о дронах убежденность в том, что они стали "наследниками авиации".

"Все-таки есть, как минимум, второй родитель. <…> Мы довольно много берем не из авиации, а из автомобильной индустрии", - сказал он, отметив, что из автомобильной отрасли сфера БПЛА заимствовала технологии управления, двигатели, материалы, батареи.

Спецпредставитель президента также указал, что для развития беспилотников заимствуются и наработки из области телекома: системы связи, протоколы и стандарты.