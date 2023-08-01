Orano продолжит работу в Нигере, несмотря на эвакуацию французов

По информации компании, 99% сотрудников являются гражданами африканской страны

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Компания Orano, специализирующаяся на производстве ядерного топлива для французских атомных электростанций, продолжит работать в Нигере, несмотря на начинающуюся эвакуацию французских граждан. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящий момент наша работа продолжается, - приводит телеканал BFMTV сообщение Orano. - 99% сотрудников являются гражданами Нигера".

Как сообщало ранее Agence France-Presse, Orano проводит исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного в 80 км к югу от города Арлит на севере Нигера. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. тонн.

По объемам добычи урана Нигер занимает седьмую позицию в мире и вторую в Африке после Намибии. В 2021 году на Нигер приходилось 4,65% общемирового объема производства этого металла.

Ситуация в Нигере

Как сообщила ранее глава МИД Франции Катрин Колонна, первый самолет для эвакуации французских граждан уже находится на пути в Нигер. Она также отметила, что в целях сокращения до 24 часов всей операции по вывозу европейцев из африканской республики "будут задействованы еще несколько самолетов". По данным телеканала LCI, эвакуация затронет 700 французов и около 800 граждан других стран ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. Военные, совершившие госпереворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти Базума.