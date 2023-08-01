Uniper планирует стать углеродно-нейтральным к 2040 году

Компания собирается отказаться от природного газа в пользу зеленых источников энергии, таких как водород

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Германский энергетический концерн Uniper намерен инвестировать более €8 млрд в зеленую энергетику к 2030 году и достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2040-му. Об этом говорится в заявлении компании.

"Uniper планирует стать углеродно нейтральной компанией к 2040 году - на 10 лет раньше, чем заявлялось ранее", - отмечает концерн. К 2029 году он планирует перестать использовать уголь при производстве электроэнергии, если к этому времени у него получится продать угольную электростанцию Datteln IV.

Компания также собирается отказаться от природного газа в пользу зеленых источников энергии, таких как водород. Кроме того, Uniper будет развивать солнечные и ветроэнергетические установки. Все эти меры, в реализацию которых концерн намерен инвестировать более €8 млрд к 2030 году, помогут ему "значительно сократить объемы выбросов парниковых газов".

Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России. В результате за 2022 год компания получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности в размере €19,1 млрд. В декабре 2022 года правительство ФРГ завершило национализацию энергетического концерна, получив контроль над 99% его акций.