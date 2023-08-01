Суд назначил заседание по иску УБРиР к Euroclear на 17 ноября

Сумма иска составила $68 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), который намерен взыскать недополученный из-за блокировки выплат по ценным бумагам доход с европейского депозитария Euroclear, следует из картотеки арбитражных дел.

"Дата и время судебного заседания - 17 ноября 2023 года", - говорится в картотеке. В банковском секторе ТАСС уточнили, что сумма иска составила $68 млн.

Ранее в пресс-службе УБРиР сообщали, что иск подан для взыскания недополученного дохода, сложившегося из суммы средств, выплаченных в качестве погашенных облигаций и купонного дохода. В банке уточняли, что на счетах, открытых в Euroclear Национальным расчетным депозитарием, оказались заблокированы выплаты по ценным бумагам.

О Euroclear и Clearstream

Euroclear и Clearstream - европейские центральные депозитарии, которые ведут учет прав инвесторов на ценные бумаги.

У российского центрального депозитария - НРД - есть счет в Euroclear и Clearstream, но операции по нему остановили, когда ЕС наложил санкции на НРД. Российские инвесторы потеряли доступ к своим иностранным ценным бумагам, которые учитывались на этом счете.

Euroclear и Clearstream "видят" только номинального держателя счета - НРД. Они не видят конечных владельцев активов. Так как НРД находится под санкциями, европейские депозитарии не проводят операции по этому счету, даже если конечный владелец ценных бумаг не находится под санкциями. Провести операции с отдельными бумагами можно, только если разрешают регуляторы ЕС.