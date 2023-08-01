Патрушев считает нужным ввести Белопорожскую ГЭС в Карелии в эксплуатацию в 2023 году

Секретарь Совбеза указал на важность обеспечения "безопасного и эффективного функционирования плотины и станций"

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости пустить Белопорожскую ГЭС в Карелии в 2023 году.

В рамках рабочей поездки в Карелию он посетил площадку строительства малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2, возводимых в Кемском районе республики с 2016 года, и провел совещание по вопросу выполнения этого проекта, важного для развития региона.

"Обращаю внимание всех участников совещания на необходимость принятия исчерпывающих мер для ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году. Важно обеспечить безопасное и эффективное функционирование плотины и станций", - указал Патрушев.

Реализация проекта

"В процессе реализации проекта пришлось решать ряд сложных инженерно-технических и организационных задач, повлиявших на сроки его завершения", - сказал он. Это и "прорыв грунтовой плотины в 2020 году, во многом вследствие некачественно подготовленной проектной и технической документации", и ковидные ограничения, потребовавшие приостановки работ, отметил Патрушев. Вместе с тем, совместными усилиями удалось решить проблемы и выйти на завершающую стадию строительства Белопорожских ГЭС, подчеркнул он.

"При поддержке Минэнерго России продлен срок реализации проекта, позволяющий минимизировать штрафные издержки по договорам предоставления мощности", - сказал секретарь Совбеза.

С участием ПАО "Русгидро" и АО "Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева" разработаны и успешно реализуются новые инженерные решения по усилению напорного фронта грунтовой плотины для предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и безопасной работы гидроузла, добавил Патрушев.

Учитывая сложность инженерно-технических задач, проект будет дополнительно профинансирован "Промсвязьбанком". "Благодаря решению совета директоров ПАО "Промсвязьбанк" по вхождению в проект урегулированы вопросы финансового обеспечения завершения строительства", - сказал Патрушев.

"Весной этого года объект успешно выдержал испытание беспрецедентным паводком, самым мощным за последние 100 лет. Получено подтверждение возможности ввода Белопорожская ГЭС-1 в эксплуатацию на пониженном напоре", - отметил секретарь Совбеза.

Проект строительства Белопорожских ГЭС выполняет компания "Норд Гидро - Белый порог". В рамках проекта на реке Кемь возводятся две гидроэлектростанции установленной мощностью 24,9 МВт каждая. При реализации проекта задействованы производственные мощности крупнейших российских производителей оборудования.

Общая стоимость проекта составляет 11,8 млрд рублей. Он стал первым на территории РФ с финансированием под эгидой Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Инвестором в акционерный капитал проекта выступает Российский фонд прямых инвестиций совместно с иностранными партнерами в лице ведущих ближневосточных суверенных фондов, а также китайская государственная корпорация Sinomec.

Патрушев в 2013-2020 годах возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия. Под эгидой госкомиссии были реализованы проекты, результаты которых важны для региона. По поручению президента РФ Владимира Путина вопросы социально-экономического развития Карелии остаются на контроле аппарата Совета безопасности. Патрушев регулярно посещает Карелию и знакомится с ходом крупных проектов.