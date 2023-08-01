В России отпускные цены на горбушу начали снижаться на фоне хорошего вылова

Они находятся на уровне ниже 230 рублей за 1 кг

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Отпускные цены на горбушу в России стали снижаться на фоне хорошего вылова, сейчас они находятся на уровне ниже 230 рублей за 1 кг. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Как указывается в материалах ассоциации, с 12 июня по 25 июля было добыто 258 тыс. тонн горбуши, что в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период 2022 года, и на 43% выше уровня 2021 года.

"Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что цена на горбушу начинает реагировать на изменение вылова примерно в середине путины вне зависимости от конкретного показателя добычи. Этот вывод подтверждает текущая динамика цен. Так, в первые пять недель путины отпускные цены на горбушу выросли в среднем с 270 до 350 рублей за кг. Снижаться они начали с 5 июля с 350 рублей за кг до 260 рублей за кг 20 июля. По оценкам ВАРПЭ, снижение продолжилось, и сейчас цены находятся на уровне ниже 230 рублей за кг", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.

В сообщении отмечается, что такая динамика характерна для успешных путин. Так, в 2019 году и в 2021 году в начале путины также отмечался рост цены, однако по итогам первых четырех - шести недель она снижалась.

"Однако в этом году цена снижается в 1,5 раза быстрее, чем в 2021 году. Это может быть связано с размерным рядом горбуши: в уловах наблюдается рыба малой навески. К 20 июля отпускная цена на горбушу была на 13% ниже аналогичного периода 2021 года", - отмечается в сообщении ассоциации.

Лососевая путина стартовала 1 июня. По данным ВАРПЭ, на 25 июля российские рыбаки добыли 284,9 тыс. т тихоокеанских лососей, что является наибольшим значением на эту дату за последние пять лет. Таким образом, вылов в этом году в три раза превышает уровень 2022 года и на 41% - уровень 2019 года. При этом с 10 по 25 июля вылов тихоокеанских лососей увеличился на 246,5 тыс. т, что является наиболее продуктивным периодом в 2023 году.