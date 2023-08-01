Объем инвестиций первых шести участников СЭЗ превысил 25 млрд рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на инвестиционном портале Фонда развития территорий зарегистрировались 103 юридических лица

ТАСС, 1 августа. Общий объем заявленных инвестиций первых шести участников свободной экономической зоны (СЭЗ) из Луганской и Донецкой народных республик превысил 25 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

"Еще четыре компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах. Общий объем заявленных инвестиций первых шести участников СЭЗ - более 25 млрд рублей", - написал он.

Хуснуллин рассказал, что одно из предприятий-участников СЭЗ планирует восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР, благодаря чему работой будут обеспечены 23 тыс. человек. При этом в Луганске на одном из заводов начнут выпускать шаровые краны, а в Донецке откроют предприятие по розливу питьевой воды. "В Алчевске восстановят объемы производства стального листа, швеллеров, слябов и чугуна, в Енакиево - стального проката в виде квадратных заготовок, чугуна и фасонного проката, в Стаханове - ферросилиция и ферросиликомарганца, а в городе Комсомольское - добычи и переработки флюсового известняка. Свои мощности повысят три предприятия в Макеевке", - сообщил он.

Хуснуллин отметил, что число потенциальных инвесторов к участию в СЭЗ растет: сейчас на инвестиционном портале Фонда развития территорий зарегистрировались 103 юридических лица.

19 июля Хуснуллин сообщал, что первые две компании в Донецкой и Луганской народных республиках стали резидентами свободной экономической зоны в новых регионах РФ. Еще четыре компании подали заявления и инвестиционные декларации.

Закон о СЭЗ

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.