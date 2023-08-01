"Абрау-Дюрсо" получил в I полугодии 383 млн рублей чистой прибыли

За аналогичный период 2022 года компания получила убыток в 154,085 млн рубля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Абрау-Дюрсо" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2023 года составила 383,087 млн рублей против чистого убытка в 154,085 млн рубля за аналогичный период прошлого года, следует из материалов компании.

Выручка компании снизилась на 1,5%, до 128,809 млн рубля. Себестоимость продаж в первом полугодии составила 171,015 млн рубля против 185,689 млн рубля годом ранее.

Валовой убыток компании составил 42,206 млн рубля, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения достигла 356,115 млн рубля против убытка в 189,142 млн рубля годом ранее.

"Абрау-Дюрсо" - производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.