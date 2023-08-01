Минсельхоз Таджикистана не увидел предпосылок для нового ограничения экспорта овощей

Министр сельского хозяйства страны Курбон Хакимзода отметил, что, исходя из прогноза урожая этого года, новых ограничений не планируется

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Таджикистана 1 мая сняли все ограничения на экспорт овощей из республики и в настоящий момент не видят предпосылок для введения новых. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства страны Курбон Хакимзода.

В конце января он сообщал, что республика запретила экспорт лука, картофеля и моркови до сбора нового урожая. Мера, по его словам, была связана с ростом цен на эти продукты. "Запреты сейчас не действуют. <...> C 1 мая было все снято для таджикских производителей", - сказал он.

Он также отметил, что, исходя из прогноза урожая этого года, новых ограничений не планируется. "По-моему, нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в Минсельхозе республики сообщали, что в первом полугодии 2023 года экспорт лука сократился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в ведомстве отмечали, что в этом же периоде республика нарастила экспорт бахчевых на 47,2%, сухофруктов - на 26,5%, фруктов - на 51,2%.