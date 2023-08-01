Qiwi сообщила об отсутствии существенного оттока клиентов после ограничений ЦБ

Гендиректор группы Андрей Протопопов отметил, что компания уже устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила ему отчет о проделанной работе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор группы Qiwi Андрей Протопопов сообщил, что несмотря на ограничения ЦБ на вывод средств и снятие наличных, существенного оттока клиентов платежной системы не произошло.

"Мы в режиме онлайн следим, как реагируют клиенты Qiwi Кошелька на текущую ситуацию. Убедились, что существенного оттока не произошло", - приводятся его словам в Telegram-канале Qiwi.

Протопопов отметил, что группа уже устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании ЦБ, и направила ему отчет о проделанной работе.

"Киви банк" после проверки ЦБ временно ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.