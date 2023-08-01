В Киргизии сняли все ограничения на переводы валюты

Отзыв или отмену денежного перевода по международной системе денежных переводов с территории республики можно будет осуществить в той же валюте, в которой был отправлен перевод

БИШКЕК, 1 августа. /ТАСС/. Нацбанк Киргизии опубликовал постановление, согласно которому в стране будут сняты все ограничения на переводы валюты.

"Денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории Киргизской Республики предоставляется получателю в валюте, отправленной отправителем и отличной от национальной валюты Киргизской Республики - сома", - говорится в опубликованном постановлении Нацбанка. Там добавили, что отзыв или отмену денежного перевода по международной системе денежных переводов с территории Киргизии можно будет осуществить в той же валюте, в которой был отправлен перевод.

Весной 2022 года киргизские власти ограничили коммерческим банкам выдачу денежных переводов клиентам в иностранной валюте. Получить их можно было лишь в той валюте, из страны которой были отправлены денежные средства. В Нацбанке сообщали, что эта мера нужна для экономической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Представители банка также отмечали, что нововведение было связано с резким увеличением объема денежных переводов, поступающих по системам денежных переводов в долларах США (в безналичной форме) из России и Казахстана.