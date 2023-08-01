В Москве утвердили три программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

В частности, в рамках программ предприниматели смогут привлечь финансирование на инвестиционные цели

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса утвердили в Москве. В рамках программ предприниматели смогут в том числе привлечь финансирование на инвестиционные цели, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о реализации трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которых предприниматели смогут привлечь финансирование на инвестиционные цели, а также получить кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и на реализацию венчурных проектов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - значится в сообщении.

Первая программа включает кредитование на инвестиционные цели. "Получить кредит на инвестиционные цели могут субъекты МСП - участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Льготная процентная ставка для заёмщика составит от 3 до 4,5% годовых. Максимальный размер кредита - 300 млн рублей. Максимальный срок кредита - 7 лет", - уточнили в мэрии.

Программу реализуют корпорация МСП и МСП Банк, а правительство Москвы субсидирует ставку в течение трех лет. Подать заявку на участие в программе можно на платформе i.moscow до 30 октября 2023 года.

"[Вторая программа включает] кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность. Получить кредит могут субъекты МСП, использующие права на интеллектуальную собственность в качестве обеспечения по кредиту. Льготная процентная ставка для заёмщика составит до 3% годовых. Максимальный размер кредита - 50 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Программа реализуется совместно с фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который предоставляет поручительство в размере до 95% от суммы основного долга заемщика. Правительство Москвы субсидирует ставку в течение трех лет. Подать заявку на участие в этой программе можно на платформе i.moscow до 31 декабря 2023 года.

Венчурные кредиты

"[Третья льготная программа.] Получить кредит могут субъекты МСП - высокотехнологичные стартапы, являющиеся участниками Московского инновационного кластера. Льготная процентная ставка для заемщика составит 10% годовых. Максимальный размер кредита - 30 млн рублей. Максимальный срок кредита - 5 лет. Программу реализуют корпорация МСП и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, которые предоставляют поручительство в размере до 90% от суммы основного долга заемщика (50% и 40% соответственно), а также МСП Банк", - сообщили в пресс-службе.

Так, с целью повышения доступности заемного финансирования для стартапов правительство Москвы будет компенсировать 15% от суммы основного долга по венчурному кредиту. Подать заявку на участие в программе можно на платформе i.moscow до 30 ноября 2023 года.

"Реализация новых программ льготного кредитования позволит придать дополнительный импульс развитию высокотехнологичного бизнеса в городе Москве", - резюмировали в мэрии.