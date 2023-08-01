В Усть-Луге строительство комплекса по переработке и сжижению газа сдвигается на два года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что на сроках строительства сказался выход из проекта немецкой компании Linde

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Сроки строительства комплекса по переработке и сжижению газа "Русхимальянс" в Усть-Луге Ленинградской области сдвигаются на два года. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Проект будет реализован, и мы это понимаем. Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется - два года. В тех условиях, в которых мы оказались, это нормально", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что на сроках строительства сказался выход из проекта немецкой компании Linde.

"Компания Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, вы не хуже меня знаете, что есть убытки, есть ущерб, он будет возмещен, если суд будет беспристрастен и справедлив. Сегодня активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологии, и это получается. По моим данным, появились партнеры, которые гарантировали представление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde", - уточнил он.

О комплексе в Усть-Луге

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, доставляемый по выделенным газопроводам.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться около 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) (также сообщалось, что производство СПГ может получить третью линию мощностью еще 6,5 млн тонн), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Ранее назывались синхронизированные сроки ввода предприятий в эксплуатацию: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.