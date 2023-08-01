Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре

Первой моделью, которая появится на российском рынке, станет кроссовер J7

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo (войдет в Omoda) начнутся в России в сентябре текущего года. Первой моделью, которая появится на российском рынке, станет кроссовер J7, говорится в сообщении компании Omoda (входит в группу Chery).

"В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели - интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", - отмечается в сообщении.

Более подробная информация о российских спецификациях этой модели появится ближе к старту продаж, добавила компания. Первые флагманские шоурумы Omoda&Jaecoo могут открыться уже в августе.

В апреле сообщалось, что автомобили бренда Jaecoo появятся на российском рынке в этом году.