РСТ ждет полноценного восстановления безвизового туробмена между Россией и КНР к сентябрю

Вице-президент союза Дмитрий Горин уверен, что это будет способствовать увеличению взаимных турпотоков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Полномасштабное восстановление группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем ожидается к сентябрю 2023 года. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Поэтапное восстановление безвизовых поездок в формате, в котором они происходили до 2020 года, планируем к первым числам сентября", - сказал Горин, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

Эксперт выразил уверенность, что запуск безвизовых турпоездок между странами будет способствовать увеличению взаимных турпотоков. Туристы смогут планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы, на оформление которой сейчас уходит до двух месяцев, а стоимость составляет от $150-200 и выше. Он отметил, что сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании.

Горин напомнил, что рейсы между РФ и КНР выполняют пять российских и семь китайских авиакомпаний. По его словам, отмечается стабилизация и даже снижение цен на перелеты на фоне увеличения перевозки. "Мы также ждем рейсов на остров Хайнань, куда визы уже отменены, но нет прямых рейсов. Сейчас туда можно путешествовать транзитом через другие аэропорты", - добавил он.

Как сообщили ранее в Минэкономразвития РФ, Россия и Китай с 1 августа готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Оно предполагает, что организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.