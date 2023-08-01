США под предлогом защиты прав человека в Синьцзяне запретили ввоз товаров двух фирм из КНР

Речь идет о фирмах Camel Group и Chenguang Biotech Group

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт еще двух компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как заявило во вторник Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, в черный список внесены фирмы Camel Group и Chenguang Biotech Group, а также дочернее предприятие последней - Chenguang Biotechnology Group Yanqi. Camel Group является производителем аккумуляторов, а Chenguang Biotech Group выпускает, в частности, различные пищевые добавки и красители. Их продукцию со среды запрещено ввозить в Соединенные Штаты. В общей сложности теперь в этот перечень входят 24 китайские компании, отмечает МВБ. Согласно изложенной им информации, за первый год существования запрета таможенные органы США досмотрели более 4,6 тыс. грузов из КНР общей стоимостью свыше $1,64 млрд. На какую сумму были задержаны поставки, не уточняется.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. В июне 2022 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях в Синьцзяне могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма люди, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР.