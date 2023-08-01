Эксперт рекомендовал разработчикам беспилотников ориентироваться на IT-индустрию и телеком

Те, кто будет думать логикой авиации и автомобилестроения, разорятся первыми, считает спецпредставитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Для обеспечения лидерства и независимости на рынке разработчики российских беспилотников должны создавать продукты, с учетом которых будет строиться инфраструктура, а не наоборот. Об этом во вторник на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Что такое монополия? Сеттинг - это когда для вас создана инфраструктура. Если под ваш тип двигателя построены аэропорты, дронопорты, если количество километров между точками посчитано исходя из мощности вашего двигателя и того, сколько дрон может пролететь, то вы - монополист", - сказал Песков.

Спецпредставитель президента призвал технологических предпринимателей задуматься над стратегией своих продуктов в этом ключе.

"Иначе вас выбросит на каком-то из предыдущих этапов. <…> Дроны - это овеществленный ИИ. Мы будем работать с точки зрения бизнеса не по правилам авиации, а по правилам IT-индустрии и телекома. Бизнес-модели пойдут оттуда. Те, кто будет думать логикой авиации и автомобилестроения, разорятся первыми. Те, кто будет строить сервисы, разорятся вторыми, строители платформ - третьими. Потому что передовые игроки строят экосистемы, а те, кто способен, уже делают сеттинги", - сказал он.

Песков также отметил необходимость бороться с когнитивными ловушками, в которые часто попадают предприниматели и инвесторы, развивая проекты. Это ожидание гарантированного заказчика на десятилетия вперед и убежденность в том, что получение гранта или строительство производства - конечный успех дела. Он указал на то, что подобные подходы навязаны российскому рынку в 2010-х годах вместе с методикой определения уровня готовности технологии (technology readiness level, TRL), которая "всех обманывает и заводит не туда".

"Она предполагает, что если построили завод и начали производство, то у вас все хорошо. <…> Проблема в том, что в этой модели вы никогда не будете контролировать собственный рынок. У вас никогда не будет предпринимательского суверенитета, вы не заработаете по-настоящему больших денег. И вы всегда будете заложниками решений, которые будут принимать в больших кабинетах не в нашей стране другие люди. <…> На самом деле <…> [успешные западные компании] создают монополию", - заключил он.