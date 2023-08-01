В ЦБ сообщили о снижении числа жалоб в январе - июле на 11,4%

Банк России получил 169,1 тыс. жалоб

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России получил от потребителей финансовых услуг и инвесторов 169,1 тыс. жалоб за первую половину 2023 года, что на 11,4% меньше, чем в январе - июне 2022 года, говорится в материалах ЦБ.

"За шесть месяцев Банк России получил 169,1 тыс. жалоб, что на 11,4% меньше, чем в январе - июне 2022 года. Заметно сократились жалобы на банки (-13,5%), особенно по санкционным темам, таким как кредитные каникулы, снятие наличной валюты и так далее", - говорится в документе.

ЦБ отмечает, что, несмотря на активный рост розничного банковского кредитования, связанные с ним жалобы снижались, и наиболее заметно - по ипотеке. Также уменьшились и жалобы на страховщиков - на 15,2%, без учета шаблонных обращений по исправлению коэффициента бонус-малус. ЦБ напоминает, что эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но не предполагают решения проблемы заявителя.

Согласно данным регулятора, в марте - апреле более чем в 2,5 раза по сравнению с первыми месяцами 2023 года увеличилось количество обращений, касающихся доступности ОСАГО. Благодаря принятым Банком России надзорным мерам уже в июне их стало меньше по сравнению с маем - в 2,5 раза по е-ОСАГО и на 27% по отказам в продаже полисов в офисах.

Банк России отмечает, что на микрофинансовые организации жаловались чаще (+17,3%) из-за активности мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Но в II квартале такие обращения стали сокращаться, эту тенденцию, по мнению ЦБ, должны поддержать дополнительные меры по идентификации заемщиков.

Кроме этого, в 4,5 раза снизилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг - в основном по темам, связанным с санкциями. Сокращение жалоб на мисселинг (-19,3%) было результатом активных надзорных мер Банка России в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов - прежде всего индивидуального и накопительного страхования жизни.