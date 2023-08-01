Мосбиржа зафиксировала рекордную с начала года активность на рынке акций

Сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская биржа 31 июля 2023 года зафиксировала рекордную с начала 2023 года активность частных инвесторов на рынке акций. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Как отметила биржа, сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов. Для сравнения: в 2022 году ежедневно сделки заключали в среднем 625 тыс. человек. Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 82%.

Инвесторы активно торговали и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 31 марта составила 15,4% (в среднем 5,6% в 2022 году), говорится в сообщении.

Рынок акций Московской биржи предоставляет возможность инвесторам заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов: торги проводятся с 09:50 до 23:50 мск.

О бирже

Московская биржа - крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

В состав группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.