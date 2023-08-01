РЖД планируют приобрести более 8,2 тыс. локомотивов до 2035 года

При этом в 2023 году холдинг намерен закупить 602 локомотива

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем необходимого тягового подвижного состава холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) до 2035 года оценивается в 8,2 тыс. локомотивов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В компании рассчитали потребность в закупке тягового подвижного состава до 2035 года. Предварительно она составляет около 8,2 тыс. единиц, или порядка 680 локомотивов в год", - говорится в сообщении.

При этом в 2023 году холдинг планирует приобрести 602 локомотива, из них 497 единиц уже закуплено.

"При переходе машиностроения к технологической независимости важно не потерять качество выпускаемой и ремонтируемой продукции", - подчеркнул гендиректор РЖД Олег Белозеров, слова которого приводит пресс-служба.