"Аэрофлот" сократил чистый убыток по РСБУ в I полугодии в 24 раза

Этот показатель составил 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Скорректированный чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета (РСБУ) уменьшился в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом в 23,8 раза, до 1,6 млрд рублей. Это следует из релиза компании.

В 2022 году компания перешла на новый стандарт бухучета, который повлиял на бумажные финансовые показатели. Поэтому с учетом перехода на новый стандарт чистый убыток составил 81 млрд рублей против прибыли в 80 млрд рублей годом ранее. По новому стандарту лизинг, расходы на капитальный ремонты и техобслуживание учитываются в составе активов самой компании, более того - платежи совершаются в валюте.

"Скорректированный чистый убыток без влияния ФСБУ25/2018 [новый стандарт бухотчетности] за период составил 1,6 млрд рублей, таким образом, 80,1 млрд рублей является бумажным убытком", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Выручка компании за январь - июнь текущего года выросла в годовом сравнении на 48,1%, до 205 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 17,3%, до 31,6 млрд рублей, а частности расходы на керосин выросли на 45,8%, или на 17,6 млрд рублей.

При этом скорректированный чистый убыток за 2022 году сократился на 10% и составил 40,5 млрд рублей по отношению к 2021 году. Выручка сократилась на 12,1%, до 332,7 млрд рублей. "Положительное влияние на выручку оказало активное развитие перевозок на внутренних линиях, а также восстановление полетной программы в международном сегменте в течение года, что поддержало доходы от пассажирских перевозок", - отметили в "Аэрофлоте".

Затраты на топливо за весь 2022 год возросли на 31,4%, или на 23,2 млрд рублей.