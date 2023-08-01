ФПК перевезли в направлении южных курортов России 3 млн пассажиров в июле

По данным компании, это на 5,6% больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров в направлении южных курортов России в июле 2023 года выросли на 5,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 3 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

"В направлении южных курортов поездки совершили 3 млн пассажиров, что на 5,6% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что наиболее популярными в июле у путешественников стали такие города как Анапа, Адлер, Новороссийск и Кисловодск.

Ранее РЖД сообщили, что общие перевозки пассажиров по железной дороге РФ в июле 2023 года увеличились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 107,7 млн человек.