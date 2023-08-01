Raiffeisen заявил, что сможет выделить российский бизнес за периметр группы к концу года

По словам главы RBI Йоханна Штробля, у банка есть несколько заинтересованных покупателей не из РФ

ВЕНА, 1 августа. /ТАСС/. Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сможет вывести российскую "дочку" из своего состава не ранее конца декабря 2023 года. Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу RBI Йоханна Штробля.

В мае Штробль говорил, что решение о выделении бизнеса в отдельную структуру (spin-off) может быть принято в конце сентября. Кроме того, по-прежнему рассматривается вариант с продажей бизнеса.

RBI неоднократно указывала, что оба варианта сопряжены с различными бюрократическими барьерами и требуют много времени для реализации. Продажа бизнеса возможна только не подпавшему под санкции покупателю. Штробль добавил, что у банка есть несколько заинтересованных покупателей не из России.