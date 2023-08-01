Объем перевозок грузов по ТМТМ за первое полугодие вырос на 77%

Он составил 1,3 млн тонн

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в Алма-Ате обсудил с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили двустороннее сотрудничество и взаимодействие для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), отметив, что за первые полгода объем перевозок вырос на 77%. Об этом сообщили в пресс-службе главы казахстанского правительства.

"Премьер-министр отметил, что в рамках двусторонних отношений все большую роль играет взаимодействие в транзитно-транспортной сфере. <...> На сегодня между странами стремительно укрепляется партнерство по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. За шесть месяцев текущего года объем перевозок грузов по Среднему коридору уже вырос на 77% и составил 1,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Казахстана прогнозировал, что пропускная способность ТМТМ к 2025 году увеличится до 10 млн тонн.

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.