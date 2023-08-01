Расписки Qiwi на Мосбирже росли более чем на 5%

Котировки пошли вверх на фоне слов гендиректора группы Андрея Протопопова об устранении всех неточностей в оформлении документации, которые были указаны в предписании ЦБ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бумаги Qiwi на Московской бирже росли на 5,78%, до 650 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:11 мск. Котировки пошли вверх на фоне слов гендиректора группы Qiwi Андрея Протопопова об устранении всех неточностей в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России.

К 17:15 мск расписки Qiwi замедлили рост, торговались на уровне 644 рублей за бумагу (+4,8%).

Ранее Протопопов сообщил, что несмотря на ограничения ЦБ на вывод средств и снятие наличных, существенного оттока клиентов платежной системы не произошло. Протопопов отметил, что группа уже устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании ЦБ, и направила регулятору отчет о проделанной работе.

"Киви банк" после проверки ЦБ временно ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.