"Русал" не предоставит "Суал партнерс" документы о сделках по хеджированию цен на алюминий

По мнению акционера, эти сделки привели к убыткам на $760 млн в 2021-2022 годах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Большинство акционеров "Русала" в ходе внеочередного собрания проголосовало против предоставления документов "Суал партнерс" о сделках по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 годах. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской бирже.

Ранее "Суал партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", потребовал провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о предоставлении "Суалу" доступа к информации об этих сделках. По мнению "Суала", они привели к убыткам на $760 млн в 2021-2022 годах.

Ранее совет директоров "Русала" вынес рекомендацию отклонить требования миноритарного акционера. Такая рекомендация была мотивирована тем, что анализ, основанный исключительно на результатах контрактов, вырванных из контекста, будет некорректным. Совет директоров подчеркивал, что время от времени общества группы заключают фьючерсные и форвардные контракты в отношении цены на алюминий, чтобы таким образом защитить заводы с более высокой себестоимостью от волатильности рыночных цен.

Председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд в интервью ТАСС также заявлял, что операции по хеджированию не несут в себе цели спекулятивного заработка. По его словам, компания хеджирует не только металл, но и курс рубля, а также электроэнергию для зарубежных активов. Цель этих сделок - защитить производства от волатильности рынка и застраховать их от потенциальных убытков.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.