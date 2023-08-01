Polymetal завершает торги акциями на LSE

Компания сообщала, что в результате перерегистрации обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акции Polymetal на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекратят торговаться после закрытия рынка во вторник.

Компания сообщала, что в результате перерегистрации обыкновенные акции перестанут быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что приведет к несоответствию компании основным требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже. Поэтому торги обыкновенными акциями на LSE необходимо будет приостановить до даты делистинга, последний день торгов - 1 августа. Акционеры компании одобрили делистинг акций с LSE, ожидаемая дата делистинга - 29 августа.

Также Мосбиржа с 29 июля прекратила расчеты по акциям Polymetal, торговая площадка намерена возобновить торги в кратчайшие сроки после проведения корпоративного действия (перерегистрации компании).

Ранее компания сообщала, что намерена прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже в случае одобрения акционерами. Тогда же в Polymetal заявляли, что при условии одобрения акционерами и после делистинга с LSE обыкновенные акции будут по-прежнему включены в официальный список Астанинской международной биржи (AIX) и допущены к торгам на AIX, которая станет площадкой первичного листинга компании. В мае этого года акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.