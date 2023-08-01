В Заполярье экономический эффект проекта "Производительность труда" превысил 80 млн рублей

Участниками нацпроекта стали 15 крупных предприятий

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Экономический эффект 15 предприятий Мурманской области, участвующих в реализации национального проекта "Производительность труда", по итогам 2022 года составил более 80 млн рублей . Благодаря инструментам бережливого производства удалось оптимизировать рабочие процессы и сократить время на их выполнение, сообщили в региональном министерстве развития Арктики и экономики.

"Общий экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", то есть экономия от применения инструментов бережливого производства, по итогам 2022 года составил более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками нацпроекта в Заполярье стали 15 крупных предприятий. На Мурманском тарном комбинате удалось сократить время протекания процесса на 53%, на Североморском молочном заводе выработка увеличилась на 57%, на АО "Хлебопек" незавершенное производство сократилось на 51%.

"Первый участник национального проекта в Мурманской области - Оленегорский механический завод, - вошел в пятерку российских предприятий-лидеров национального проекта по итогам ежегодного рейтинга Федерального центра компетенций, показав наибольший прирост выработки, среди участников национального проекта "Производительность труда", - добавили в Минарктики.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование производственной культуры, обеспечение роста производительности труда на предприятиях и повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг. К нацпроекту уже присоединилось более чем 5 тыс. предприятий по всей России.

В Мурманской области участниками национального проекта стали АО "Оленегорский Механический Завод", АО "Мурманский морской рыбный порт", АО "Электротранспорт", АО "Мурманский тарный комбинат", АО "Североморский молочный завод", АО "Хлебопёк", ООО "Печенгастрой", ООО "Колабыт", ООО "Кольская АЭС-Авто", ООО "Нитро Сибирь Заполярье", АО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский балкерный терминал", ГОУСП "Тулома", АО "Хибинская тепловая компания" и ООО "Рыбные мануфактуры Мурманск".