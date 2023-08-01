Минпромторг разработал проект правил маркировки велосипедов

Согласно документу, участники оборота велосипедов и велосипедных рам должны будут наносить средства идентификации на продукцию с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства об утверждении правил маркировки велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Согласно проекту, участники оборота велосипедов и велосипедных рам с 1 сентября 2024 года должны наносить средства идентификации на продукцию. Этот же срок - 1 сентября будущего года - зафиксирован в качестве срока введения обязательной маркировки в распоряжении правительства, которое устанавливает перечень товаров, подлежащих маркировке.

Кроме того, с сентября 2024 года участникам рынка необходимо будет передавать в информационную систему маркировки сведения о маркировке продукции средствами идентификации и о вводе товаров в оборот. С 1 марта 2025 года, согласно проекту, необходимо будет также представлять в информационную систему мониторинга сведения об обороте товаров и о выводе продукции из оборота.

Запасы велосипедов и рам, которые участники рынка не успеют реализовать до 1 сентября следующего года, можно будет промаркировать до 1 января 2025 года. В сводном отчете к проекту приводятся оценки последствий реализации проекта. В части издержек отмечается, что "инвестиции всей велосипедной отрасли, в которую входят несколько тысяч участников оборота, составят не более 0,5 млрд рублей".

В отчете также отмечается, что, по информации профильных отраслевых объединений, потребность российского рынка велосипедов составляет в среднем до 4,3 млн единиц в год, из которых 30-34% производятся с различной степенью локализации на российских заводах, а остальные - импортируются (в основном - из стран Юго-Восточной Азии).

"По экспертной оценке, более 1 млн велосипедов в год ввозится на территорию Российской Федерации нелегально, а также до 2 млн единиц в год - с нарушением таможенных процедур через территорию стран - членов ЕАЭС. По аналитической оценке НИУ ВШЭ, основанной на данных Росстата, доля нелегального оборота в периодах 2017-2020 гг. составляет до 27,9% от общего объема оборота велотоваров на территории РФ, при этом в структуре реализации преобладают небольшие магазины (55-58%), через которые реализуется основной объем контрафакта", - говорится в отчете.