1 августа, 17:47

В Мелитополе наблюдаются проблемы с интернетом и связью

Сбой в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета наблюдается во всем городе, в некоторых местах у абонентов есть возможность дозвониться только по сотовой связи

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Абоненты сотовой связи в Мелитополе Запорожской области фиксируют проблемы с интернетом, отсутствуют возможность подключения к мессенджерам и использование интернет-звонков, передает корреспондент ТАСС.

Сбой в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета наблюдается во всем городе, в некоторых местах у абонентов есть возможность дозвониться только по сотовой связи.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал о том, что правительство страны поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи на новых территориях РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а тарифы в настоящий момент не превышают уровень средних российских. 

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Россия
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