Сбер возглавил ESG-рэнкинг российских компаний от агентства RAEX

В кредитной организации сообщили об активной работе над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сбер стал лидером ESG-рэнкинга российских компаний, ежемесячно составляемого международным рейтинговым агентством RAEX. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Рейтинговое агентство RAEX-Europe [европейское подразделение RAEX] обновило ESG-рэнкинг российских компаний. Теперь список возглавляет Сбербанк, который после переоценки получил ESG-рейтинг уровня АА. Банк стал лидером c самой высокой оценкой уровня развития ESG-практик из 160 компаний, принявших участие в рэнкинге", - говорится в сообщении.

ESG-рэнкинг составляется агентством RAEX с 2018 года, методология предполагает выставление общей сводной оценки, а также оценок по каждому из трех основных факторов ESG - экологического, социального и управленческого, каждый из которых разделен на субфакторы и индикаторы. Учитывается в общей сложности 210 индикаторов, из которых порядка 150 - общие для всех отраслей, использование остальных зависит от отрасли, пояснили в пресс-службе.

Сбер активно работает над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне. <…> В RAEX по достоинству оценили нашу работу, присвоив банку максимально возможный ESG-рейтинг. Особо был отмечен системный подход Сбера к работе с ключевыми ESG-факторами и большой прогресс компании в области ответственного финансирования и социальных инвестиций", - говорит старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова, ее слова приводит пресс-служба.

Завьялова добавила, что Сбер является лидером обновленного ESG-рэнкинга также и по блоку социальных показателей, получив высокие баллы за трудовые практики, взаимодействие с внешними сообществами и другие разделы. Наивысшим баллом отмечены практики банка в области кибербезопасности, деловой этики и риск-менеджмента, отметила она.