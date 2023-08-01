Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву

В кассах авиакомпании корреспонденту ТАСС рассказали, что рейсов пока не будет до 22 августа

АШХАБАД, 1 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Туркменистан" со вторника приостановила рейсы из Ашхабада в Москву. Об этом сообщается на сайте компании.

"Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад", - говорится в сообщении.

В кассах авиакомпании корреспонденту ТАСС отметили, что рейсов в Москву пока не будет до 22 августа. В настоящее время из Туркмении в Россию осуществляют полеты две авиакомпании - "Туркменские авиалинии" и S7. Рейсы выполняются в Москву и Казань. При этом S7 продают билеты в Москву на август.